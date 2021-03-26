Китайская игра Honor of Kings отказалась от сотрудничества с Burberry

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Разработчики китайской компьютерной игры Honor of Kings, у которой больше 100 млн активных пользователей в день, отказались от сотрудничества с британской Burberry из-за того, что модный дом еще в октябре 2020 года решил отказаться от синьцзянского хлопка в знак протеста против ситуации с правами уйгуров в регионе.

"Honor of Kings решила отказаться от сотрудничества с Burberry в дизайне внешнего вида персонажей "Духи природы" и "Духи леса и моря", - говорилось в заявлении в аккаунте игры в Weibo.

Как пишет Guardian, клетчатый узор Burberry исчез с одежды персонажей этой игры. Кроме того, актриса актриса Чжоу Дунъюй отказалась быть амбассадором бренда из-за заявления компании по уйгурам.

Burberry входит в группу Better Cotton Initiative, которая в октябре прошлого года перестала использовать синьцзянский хлопок из-за положения уйгуров. В ноябре компания заверила депутатов британского парламента, что у нее нет никаких операций с Синьцзяном.

Кроме Burberry от синьцзянского хлопка решили отказаться другие бренды, включая H&M, Adidas и Nike. Они выразили озабоченность информаций о том, что жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района принуждают собирать хлопок. МИД КНР назвал эти заявления ложными слухами. В Китае уже начали раздаваться призывы к бойкоту товаров этих брендов.

Игру Honor of Kings разработала китайская корпорация Tencent. Ее можно сравнить с западными League of Legends или Dota 2.

26 марта Китай ввел санкции против девяти подданных Великобритании, в том числе пяти депутатов парламента, за распространение лжи и дезинформации" о происходящем в КНР. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что попавшие под санкции проливали свет на масштабные нарушения прав мусульман-уйгуров, и высказался в подержку свободы слова.

22 марта Пекин в ответ на санкции ЕС за нарушения прав человека, ввел ответные санкции против депутатов Европарламента и парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, двоих ученых и Комитета по политике и безопасности Совета ЕС и ряда других организаций.