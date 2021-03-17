Apple разорвала контракты с китайской Ofilm из-за эксплуатации уйгуров

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Apple Inc разорвала отношения с китайским поставщиком компонентов Ofilm Group Co в связи с информацией о том, что компания вовлечена в КНР в преследование мусульман-уйгуров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, Apple разорвала контракты с Ofilm, фокусирующейся на производстве оптики и оптоэлектронных приборов, еще несколько месяцев назад.

В среду китайская компания сообщила, что зарубежный клиент прекратит покупать ее продукцию. Она не упомянула, о каком именно клиенте идет речь, отметив лишь, что оценивает последствия этого события для ее прибыли.

Акции Ofilm упали в цене на 10% по итогам торгов в Шанхае в среду.

Правительство США и власти других западных стран обвиняют Пекин в геноциде населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в связи с многочисленными свидетельствами о том, что мусульмане-уйгуры заключаются в трудовые лагеря.

В июле 2020 года Вашингтон включил Ofilm в "черный список" компаний, имеющих отношение к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Австралийский институт стратегической политики сообщил в прошлом году, что Ofilm использует труд не менее 700 уйгуров на предприятии в китайской провинции Цзянси, направленных на эту работу в апреле 2017 года в рамках государственной программы перемещения рабочей силы.

Согласно информации, размещенной на сайте провинции, на предприятии Ofilm работает примерно 300 человек из Синьцзян-Уйгурского автономного района.