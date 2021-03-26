Индия призвала с пониманием отнестись к задержкам поставок вакцин из-за своих нужд

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Индии на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 увеличиваются темпы вакцинации, и иностранным партнерам Нью-Дели в деле производства и распределения вакцин надо принимать этот факт во внимание, заявил в пятницу глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар.

Ранее европейские СМИ сообщили со ссылкой на Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), что экспорт вакцины от COVID-19 Индией в бедные страны в рамках международной вакцинационной программы COVAX задерживается из-за повышенного спроса на препарат в самой Индии. Представитель GAVI отмечал, что власти Индии не торопятся с выдачей экспортных лицензий на вакцину, которую должны отправить в марте и апреле.

"В ближайшие недели и месяцы... очевидно, будет рост спроса (на вакцину - ИФ), и очевидно, население к этому готовится", - приводят западные СМИ слова министра, сказанные на форуме India Economic Conclave.

"Во многих случаях нам пришлось сказать нашим международным партнерам... уровень распространения COVID-19 в Индии идет вверх, и мы расширяем нашу вакцинационную программу (в Индии - ИФ), так что мы уверены: вы поймете, что сейчас нам нужно строить планы, гораздо больше концентрируясь на нынешней ситуации", - отметил он.

Индия в рамках COVAX производит вакцину компании AstraZeneca и Оксфордского университета.