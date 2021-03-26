Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:38Заразились
на 26.03В России 4 501 859+9 167В мире 125 491 735+714 605

Глава ВОЗ призвал жертвовать вакцины от COVID-19 бедным странам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к странам, у которых есть вакцины против коронавируса COVID-19, с призывом жертвовать их для более бедных регионов.

"Я обращаюсь с призывом к странам, у которых есть вакцины, внесенные в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, пожертвовать как можно больше доз, чтобы помочь нам достичь цели", - сказал Гебрейесус в пятницу.

Он также обратился к производителям вакцин помочь обеспечить быструю транспортировку препаратов.

"Есть много стран, которые могут позволить себе пожертвовать дозы, не нарушая собственных планов вакцинации", - добавил глава ВОЗ.

Хроника 09 января 2020 года – 26 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус COVID-19 ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Новости по теме

Новости

Организаторы "Евровидения" отказались допускать Белоруссию к конкурсу

Пандемия коронавируса

Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса

Что произошло за день: пятница, 26 марта

Провалилась новая попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given

Провалилась новая попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given

Италия попросила Россию вывести пармезан из-под контрсанкций

Италия попросила Россию вывести пармезан из-под контрсанкций

"Шпаргалки" не спасли Байдена от оплошностей на пресс-конференции

Судоходные компании изменили маршруты из-за пробки в Суэцком канале

В Китае заявили, что не ставят себе цели превзойти США

Пхукет с 1 июля начнет принимать туристов с прививками без карантина

Пхукет с 1 июля начнет принимать туристов с прививками без карантина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');