Индия задержит экспорт вакцины в рамках COVAX из-за внутреннего спроса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Индия задерживает экспорт вакцины от COVID-19 в бедные страны в рамках программы COVAX из-за повышенного спроса на препарат в стране. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), входящий в руководство COVAX.

"Задержки в предоставлении дальнейших экспортных лицензий для вакцины от коронавируса, произведенной Институтом сывороток Индии, связаны с повышенным спросом на вакцину от COVID-19 в Индии", - заявил представитель Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.

Индия в рамках COVAX производит вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя "финансируемые государства".

"COVAX ведет переговоры с правительством Индии с тем, чтобы обеспечить поставки как можно быстрее", - добавил представитель GAVI.

Он отметил, что Институт сыворотки пообещал отдать приоритет программе COVAX. Он производит вакцину для местной кампании по иммунизации населения и 64 бедных стран. Поставки в эти страны задерживаются, потому что власти Индии не торопятся с выдачей экспортных лицензий на вакцину, которую должны отправить в марте и апреле.

Проект COVAX запущен Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.