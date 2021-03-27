Хуснуллин заявил о необходимости развития Восточного полигона РЖД

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Развитие Восточного полигона РЖД необходимо и потребует инвестиции в сотни миллиардов рублей, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Хабаровске.

"Сейчас говорить об этом сложно, но эта цифра измеряется сотнями миллиардов. Чтобы построить вторую часть БАМа и построить дополнительную ветку - это сотни миллиардов, это огромные деньги", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер второй день находится в Хабаровском крае, где оценил возможности развития Восточного полигона РЖД. Хуснуллин считает, что придется строить второй путь на БАМе и на ветке, соединяющей Комсомольск-на-Амуре вместе с портом Ванино. "Там есть сложные участки - это строительство дополнительных тоннелей, строительство дополнительного моста. (...) . Вчера мы приняли уже решение, что проектировать мост железнодорожный, полностью новый мост", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что несколько участков будущего пути требуют отдельных проектных решений. Речь, в частности, шла о Кузнецовском тоннеле.

"По приезду я буду докладывать председателю правительства. Будем готовить финансовую схему решения этих проблем, потому что денег у нас в том объеме, которых нужно на эту работу пока нет, но будем изыскивать. Потому что считаем, что без этого развития и региона и портов Ванино невозможно", - заключил Хуснуллин.

В начале марта Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные предложения по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали для увеличения вывоза угля из Якутии в восточном направлении.