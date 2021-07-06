Сечин попросил не давать перевозкам угля приоритет на "Восточном полигоне"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин 17 июня направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил не давать углю приоритет при вывозе грузов по инфраструктуре "Восточного полигона", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на это обращение.

Президент Владимир Путин 2 марта поручил увеличить вывоз угля из Кузбасса с 53 млн до 68 млн тонн в год в 2024 году, для этого ОАО "Российские железные дороги" и угольщики должны заключить долгосрочные договоры на принципах взаимной ответственности, будь то "вези или плати" или его аналог.

"Но вокруг новой системы, прежде всего - идеи ввести приоритетный доступ к инфраструктуре "восточного полигона", разгорелись споры - о дискриминации прочих пользователей, неравенстве ответственности сторон и масштабах применения такого механизма", - отмечает издание.

"В последней версии поправок речь идет только о 18 млн тонн дополнительных поставок из Кузбасса в 2022-2024 годах, и явного указания на приоритетный доступ не содержится. Распределять эти объемы между угольщиками предлагается на условиях заключения ими с Кузбассом инвестиционных соглашений, частью которых может стать обязательство вложений в неугольные проекты в регионе", - сообщает "Коммерсантъ".

"Сечин вступил в дискуссию об увеличении вывоза угля на восток в самом ее начале. В своем обращении к президенту он писал о необходимости исполнить решения комиссии по ТЭК от 2018 года о резком наращивании вывоза угля по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, просил не перенаправлять грузопотоки на юг, а также говорил о готовности угольщиков к условиям "вези или плати" и эффективности таких контрактов", - отмечает газета.

Но в новом письме Сечин подчеркивает, что корректировка регулирования не должна предоставлять какой-либо приоритет грузоотправителям угольной продукции, пишет издание. "При регулировании таких перевозок в восточном направлении не должны создаваться потенциальные риски того, что маршруты, традиционно востребованные крупными грузоотправителями, представляющими не менее важные для государства отрасли экономики, в частности предприятия нефтяной промышленности, не заключающими долгосрочных договоров на условиях "вези или плати", будут для них недоступны, учитывая загруженность маршрутов", - считает он.

В документе говорится, что "подходы, предлагаемые министерством транспорта РФ и РЖД, выходят за пределы поручений президента страны, искаженно их толкуя, создают вышеуказанные риски и нарушают базовые принципы функционирования товарных рынков в РФ". Сечин просит Мишустина поручить ведомствам при формировании подходов к исполнению поручений президента "учитывать сложившиеся логистические цепочки поставки нефтеналивных грузов".

Письмо, согласно резолюции, перенаправлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минтранса Виталию Савельеву, сообщает "Коммерсантъ". Источник газеты, знакомый с ситуацией, говорит, что вопрос транспортировки угля из Кузбасса в ближайшие дни может быть вынесен на совещание у президента.