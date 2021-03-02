Путин допустил выделение средств на развитие востока БАМ из Фонда благосостояния

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не против выделения ОАО "Российские железные дороги" средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на расширение инфраструктуры под вывоз угля из Якутии.

"Поручаю правительству представить дополнительные предложения по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении - руководитель (региона - ИФ) сегодня об этом упоминал", - заявил глава государства по итогам совещания по вопросам развития угольной отрасли, которое он провел во вторник.

"Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности ФНБ, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития. Если это будет, конечно, необходимо. Во всяком случае, я против этого ничего иметь не буду. Пожалуйста, если такая необходимость есть, - представьте предложения", - добавил Путин.

РЖД и угольные компании до 1 июля должны заключить долгосрочные соглашения, фиксирующие взаимные обязательства в рамках поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион до 2024 года, возможно использование принципа ship-or-pay.

"В основе этих соглашений должен лежать принцип взаимной ответственности. Не знаю, "вези или плати", эти, другие правила (будут заложены в соглашения угольщиков и РЖД - ИФ) - не важно. Важно, чтобы обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объемы угля, пункты загрузки и назначения, должны быть строго определены", - сказал Путин.

Открывая совещание, президент говорил, что Россия может наращивать поставки угля в АТР, куда в 2020 году было отправлено 122 млн тонн.

"В АТР есть дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании. И важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности", - сказал Путин.

Для новых месторождений нужно развитие БАМа

Ранее, как писал "Коммерсантъ", по поручению вице-премьера РФ Юрия Трутнева "Российские железные дороги" оценили объем и стоимость мероприятий, необходимых для вывоза с новых месторождений Дальнего Востока всех заявленных объемов продукции. Монополия подсчитала, что грузопоток, "не укладывающийся" в имеющиеся планы по развитию "восточного полигона" в этот период, может достичь 56,6 млн тонн.

Для их вывоза, по данным газеты, компания предложила дополнительно развивать "восточный" участок Байкало-Амурской магистрали Тында-Комсомольск-Ванино с созданием 956 км главных путей, электрификацией 1,7 тыс. км, строительством моста через реку Амур и нового Кузнецовского тоннеля (Хабаровский край).

Это будет стоить 700 млрд руб. без учета энергоснабжения участка Тында-Комсомольск и потенциальной потребности в развитии портов Ванино-Совгаванского узла, отмечало издание. Сумма сопоставима с затратами на II этап развития БАМа и Транссиба, который должен завершиться в 2024 г. увеличением пропускных мощностей до 180 млн тонн в год (сейчас - 124,9 млн тонн).