Очевидцы сообщили о задержаниях в преддверии акции оппозиции в Минске
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники белорусских силовых структур проводят задержания в Минске в преддверии субботней акции оппозиции, сообщают очевидцы.
В ГУВД Мингорисполкома на запрос "Интерфакса" ответили, что предоставят комментарий позже.
В Минск в субботу ввели спецтехнику. Эту информацию агентству подтвердила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
На 27 марта белорусской оппозицией была анонсирована акция, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году.
Между тем власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.
Уже возбуждено уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.
В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, посчитав их сфальсифицированными.