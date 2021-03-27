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Очевидцы сообщили о задержаниях в преддверии акции оппозиции в Минске

Очевидцы сообщили о задержаниях в преддверии акции оппозиции в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники белорусских силовых структур проводят задержания в Минске в преддверии субботней акции оппозиции, сообщают очевидцы.

В ГУВД Мингорисполкома на запрос "Интерфакса" ответили, что предоставят комментарий позже.

В Минск в субботу ввели спецтехнику. Эту информацию агентству подтвердила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

На 27 марта белорусской оппозицией была анонсирована акция, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году.

Между тем власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Уже возбуждено уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

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