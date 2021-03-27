Очевидцы сообщили о задержаниях в преддверии акции оппозиции в Минске

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники белорусских силовых структур проводят задержания в Минске в преддверии субботней акции оппозиции, сообщают очевидцы.

В ГУВД Мингорисполкома на запрос "Интерфакса" ответили, что предоставят комментарий позже.

В Минск в субботу ввели спецтехнику. Эту информацию агентству подтвердила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

На 27 марта белорусской оппозицией была анонсирована акция, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году.

Между тем власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Уже возбуждено уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.