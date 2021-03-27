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Милиция подтвердила задержания на акциях в Минске

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Минске милиция подтвердила задержания на акциях протеста оппозиции в субботу.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, "несколько человек к настоящему времени задержаны из-за участия в незаконных акциях".

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Она также добавила, что все противоправные действия будут пресечены, напомнила, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях "предусмотрена установленная ответственность".

Как передает корреспондент агентства, к площади Бангалор, где оппозиция анонсировала свою акцию, стянута спецтехника, в том числе автозаки. Прилегающие улицы патрулируют силовики, они выборочно проверяют людей, в том числе на остановках общественного транспорта.

Организованных групп протестующих на данный момент в этом районе нет.

Ранее очевидцы сообщали, что силовики проводят задержания в Минске в преддверии субботней акции оппозиции.

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