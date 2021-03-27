В Минске намерены признать телеграм-канала "Нехта" иностранным экстремистом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии инициировал признание иностранной экстремистской организацией оппозиционного телеграм-канала "Нехта", чьим основателем белорусские правоохранители называют ныне проживающего в Польше блогера Степана Путило.

В конце февраля группа телеграм-каналов "Нехта" уже была включена в Белоруссии в список экстремистских материалов. В перечне от 25 февраля на сайте министерства информации республики фигурировали телеграм-каналы "NEXTA" (в настоящее время - "HEXTA"), "NEXTA Live", ("HEXTA Live"), "LUXTA".

Согласно опубликованным материалам СК, Путило и "установленная группа лиц", выполняющих функции владельцев и редакторов телеграм-каналов, признанных экстремистскими, занимаются "поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений, за которые получают денежное вознаграждение".

"Установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша). Они финансово подпитывались и от размещения рекламы на экстремистских ресурсах", - отметили в СК.

В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о выдаче Путило и второго соучредителя "Нехта" Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках на территории республики, начавшихся в августе прошлого года.

Оба объявлены в межгосударственный розыск.