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Экс-главред NEXTA задержан в Минске после экстренной посадки самолета

Экс-главред NEXTA задержан в Минске после экстренной посадки самолета
Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич задержан после посадки в аэропорту Минска самолета рейса Афины-Вильнюс, сообщает в своем канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся специальные мероприятия, работают саперы, пассажиры проходят повторный досмотр.

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Близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко. Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29, который в настоящее время дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Ранее сообщалось, что экс-главред признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура страны обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия Минск Nexta Роман Протасевич 

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