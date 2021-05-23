Экс-главред NEXTA задержан в Минске после экстренной посадки самолета

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич задержан после посадки в аэропорту Минска самолета рейса Афины-Вильнюс, сообщает в своем канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся специальные мероприятия, работают саперы, пассажиры проходят повторный досмотр.

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко. Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29, который в настоящее время дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Ранее сообщалось, что экс-главред признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура страны обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.