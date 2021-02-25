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Минск внес группу каналов "Нехта" в список экстремистских материалов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа телеграм-каналов "Нехта" включена в Белоруссии в список экстремистских материалов.

В миреКанал и логотип Nexta признаны в Белоруссии экстремистскимиКанал и логотип Nexta признаны в Белоруссии экстремистскимиЧитать подробнее

В перечень, который размещен на сайте министерства информации республики, включены телеграм-каналы "NEXTA" (в настоящее время - "HEXTA"), "NEXTA Live", ("HEXTA Live"), "LUXTA". Основанием послужило решение суда Партизанского района Минска от 23 ноября 2020 года.

В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей телеграм-канал Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности. Они привлечены в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Путило и Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

20 октября 2020 года телеграм-канал и логотип "Нехта" были признаны Минским судом экстремистскими. 5 ноября в СК заявили, что Путило и Протасевич обвиняются в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок, — по статьям 293 и 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Проект NEXTA был основан блогером Путило (Степан NEXTA) в 2018 году. После президентских выборов в Белоруссии канал активно освещал протесты и уличные акции.

Белоруссия Минск Степан Путило Роман Протасевич

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