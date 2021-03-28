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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:37Заразились
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Опрос показал снижение популярности партии Меркель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Результаты опроса общественного мнения компанией Kantar, опубликованные в воскресенье, показали, что блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) продолжает терять популярность у потенциальных избирателей в ФРГ перед общенациональными выборами, назначенными на сентябрь.

По результатам опроса, ХДС/ХСС, к которому относится и канцлер Германии Ангела Меркель, поддержали 25% респондентов, на 2% меньше, чем неделей ранее. Падение стало четвертым подряд снижением поддержки консервативного альянса до самого низкого уровня с начала марта прошлого года в связи с невыразительными результатами борьбы правительства с пандемией коронавируса, проблемами с поставками противовирусных вакцин, скандалов с закупками защитных масок, отмечают СМИ.

"В стране происходит смена настроений", - заявил газете Bild am Sonntag премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер, который является возможным претендентом на пост канцлера.

Он добавил: "Союз должен показать, что у него еще есть силы и идеи, что он не исчерпан и не изношен. Теперь ему нужны новые начинания".

В то же время, как свидетельствуют данные опроса, на 1% выросла поддержка партии "Зеленые", она набрала 23% голосов опрошенных и приблизилась к ХДС.

Эпидемия коронавируса в Германии

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в ФРГ за время пандемии коронавируса выявлено 2,77 млн случаев заражения коронавирусам, от COVID-19 умерли 75,8 тыс. человек.

Эпидемиологическая ситуация в Германии значительно ухудшилась весной на фоне распространения новых, более заразных и летальных штаммов коронавируса. Сейчас в стране говорят о третьей волне эпидемии, ежесуточно регистрируют порядка 20 тыс. новых случаев заражения. Доля привитых в стране составляет около 5% населения.

На фоне распространения инфекции Меркель и главы федеральных земель решили продлить локдаун в Германии до 18 апреля и ввести жесткие ограничения на пасхальные каникулы. Уже на следующие сутки из-за критики страны канцлер ФРГ объявила об отмене этого решения и попросила прощения у жителей страны.

"Масочный скандал"

В начале весны двух депутатов бундестага от блока ХДС/ХСС - Николаса Лёбеля и Георга Нюсляйна - уличили в получении откатов на сотни тысяч евро за посредничество при заключении госконтрактов на покупку медицинских масок. Следом в подобной "масочной афере" оказался замешан другой депутат от ХДС Марк Хауптман.

Затем стало известно о конфликте интересов при закупке респираторов с участием министра здравоохранения, члена ХДС Йенса Шпана и его мужа. Как выяснили журналисты Der Spiegel, в 2020 году Минздрав ФРГ закупил маски у компании Burda GmbH, берлинским офисом которого руководит супруг Шпана.

Германия Ангела Меркель ХДС ХСС

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