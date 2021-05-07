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Опрос показал, что Меркель остается самым популярным политиком в ФРГ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель? согласно результатам последнего опроса исследовательского института Insa? является политиком, пользующимся в стране наибольшим доверием.

На втором месте по уровню доверия находится баварский политик Маркус Зедер. Кандидат в канцлеры от "Зеленых" Анналена Бэрбок занимает шестое место, а министр здравоохранения Йенс Шпан - 14-е.

В опросе приняли участие 2 075 человек, он проводился с 30 апреля по 3 мая. Респондентам предлагали оценить политиков и доверие к ним по шкале от 0 до 10.

Осенью в Германии пройдут парламентские выборы. Канцлер Меркель уже заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на очередной канцлерский срок.

Германия Ангела Меркель Зеленые

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