Французские медики опасаются, что им придется выбирать, кого спасать

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Парижские медики, работающие в отделениях интенсивной терапии, опасаются, что рост числа заражений COVID-19 вскоре приведет к тому, что система здравоохранения перестанет справляться, а врачам придется выбирать, кому помогать.

В газете Le Journal du Dimanche было опубликовано заявление, которое подписал 41 врач. Они предупреждают, что с учетом смягчения коронавирусных ограничений в некоторых регионах Франции больницы не смогут справиться с потоком пациентов.

Как сообщает Associated Press, медики отмечают, что не видели такой катастрофической ситуации в парижских госпиталях даже в худшие годы террористических атак, когда госпитали были заполнены ранеными.

"Мы уже понимаем, что наша возможность оказывать медпомощь будет сильно ограничена. Нам придется устанавливать очередность, когда и кому помогать, чтобы спасти жизни пациентов. Это коснется и больных коронавирусом, и госпитализированным с другими диагнозами", - пишут врачи.

AP напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон не намерен вводить жесткий локдаун, даже несмотря на серьезность ситуации.

Во Франции сейчас регистрируется более 2000 тысяч погибших в неделю, от вируса уже скончались более 94 тысяч человек.