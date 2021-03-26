В Москве не согласились со словами Макрона о вакцинной войне

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Москва высоко ценит диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но абсолютно не согласна с его оценкой действий России и Китая на мировом рынке вакцин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Макрон заявил, что страны столкнулись с "мировой войной нового типа", имея дело с действиями России и Китая, которые пытаются через поставки вакцин против коронавируса получить влияние. По его мнению, европейским странам необходимо иметь суверенитет в вопросе производства вакцин от COVID-19.

"Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что в РФ высоко ценят доверительный диалог между Макроном и Путиным и желание французского лидера обсуждать самые сложные вопросы.

"Существует целый набор тем, по которым они (Путин и Макрон - ИФ) категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться", - сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Россия является ответственным участником международного сообщества.

"Россия сейчас наращивает темпы производства (вакцин от коронавируса - ИФ), чтобы завершить вакцинацию своего населения и одновременно делает все возможное, чтобы уже в обозримой перспективе ответить на постоянно растущий международный спрос на её вакцину. Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или никаких устремлений по использованию вакцины у России не было, нет и никогда не будет", - заявил Песков.