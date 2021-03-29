Судно Ever Given почти полностью сняли с мели в Суэцком канале

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Управление Суэцкого канала заявило в понедельник, что перекрывший движение по каналу контейнеровоз Ever Given повернули "в верном направлении", но еще предстоит предпринять усилия для того, чтобы вернуть судно в строй, сообщает издание Gulf News.

"Положение судна переориентировано на 80% в правильном направлении. Хвостовую часть сдвинули на 102 метра от берега", - цитирует издание слова главы Управления Усамы Рабийе.

Отмечается, что до этого контейнеровоз Ever Given находился в четырех метрах от берега.

Сайт слежения Marine Traffic в свою очередь также сообщает, что над освобождением судна "еще нужно поработать".

"Мы можем подтвердить, что Ever Given сдвинулся и частично освобожден, но еще предстоит некоторая работа", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттер-аккаунте сайта.

Ссылаясь на источники, он сообщает, что перед отправлением судно пройдет предварительную проверку.

Спасательным командам удалось снять с мели 400-метровое судно, которое почти на неделю заблокировало движение в Суэцком канале, в понедельник в 04:30 по местному времени (05:30 по Москве), об этом сообщила транспортная компания Inchcape.

В настоящее время буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу. В связи с этим пока не ясно, когда движение по Суэцкому каналу будет открыто для скопившихся более чем 450 судов, ожидающих прохода, говорится в сообщениях СМИ.

Снять гигантский контейнеровоз удалось после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу во вторник на прошлой неделе. Судно, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.