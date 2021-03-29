РФПИ договорился с компанией из КНР о производстве "Спутника V" для 30 млн человек

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайской компанией о производстве вакцины "Спутник V" для 30 млн человек с мая, сообщает пресс-служба фонда.

"РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co.,Ltd., объявляют о соглашении для производства более 60 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении РФПИ в понедельник.

В нем отмечается, что "произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек", а "начало коммерческого производства запланировано на май текущего года".

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.