Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:12Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Черноморский флот получил 15 тыс. комплектов вакцины Спутник-V

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - На Черноморский флот (ЧФ) поступила самая крупная партия вакцины ГАМ-Ковид-Вак ("Спутник-V") со времени начала вакцинации военнослужащих на флоте, сообщает пресс-служба ЧФ.

"Очередная партия вакцины составила 15000 доз препарата", - говорится в сообщении.

На данный момент на Черноморском флоте прошли добровольную вакцинацию более 14000 военнослужащих, включая личный состав воинских частей и подразделений Южного военного округа, дислоцируемый на территории Республики Крым, добавили в пресс-службе. Также в армейском корпусе Черноморского флота продолжается вакцинация личного состава парадных расчётов, участвующих в подготовке к Параду Победы 9 мая. Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией прививку проводят военнослужащим корабельных соединений перед выполнением задач по предназначению в море.

Черноморский флот Спутник-V

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 30 марта

Уголовное дело возбудили по факту обрушения квартир в Зеленодольске

Мужчина погиб после обрушения квартир в жилом доме в Зеленодольске

Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Зеленодольске

Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Зеленодольске

Разыскиваемый в Таджикистане мужчина напал на сотрудника консульства в Москве

Что произошло за день: понедельник, 29 марта

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

Навальный вновь подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

Хуснуллин напомнил об ответственности за снос исторических домов

Жители Симферополя снова стали жаловаться на водопроводную воду

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');