Черноморский флот получил 15 тыс. комплектов вакцины Спутник-V

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - На Черноморский флот (ЧФ) поступила самая крупная партия вакцины ГАМ-Ковид-Вак ("Спутник-V") со времени начала вакцинации военнослужащих на флоте, сообщает пресс-служба ЧФ.

"Очередная партия вакцины составила 15000 доз препарата", - говорится в сообщении.

На данный момент на Черноморском флоте прошли добровольную вакцинацию более 14000 военнослужащих, включая личный состав воинских частей и подразделений Южного военного округа, дислоцируемый на территории Республики Крым, добавили в пресс-службе. Также в армейском корпусе Черноморского флота продолжается вакцинация личного состава парадных расчётов, участвующих в подготовке к Параду Победы 9 мая. Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией прививку проводят военнослужащим корабельных соединений перед выполнением задач по предназначению в море.