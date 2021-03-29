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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вклад в гипотезу мира РНК, магнитное поле вблизи сверхмассивной черной дыры и рой нанороботов в живом организме

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Снимок тени черной дыры из галактики М87
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые показали первое изображение тени черной дыры в поляризованном свете. Им удалось определить среднюю электронную плотность плазмы в излучающей области вблизи черной дыры, узнать напряженность магнитного поля и электронную температуру плазмы. Кроме того, исследователи смогли оценить среднюю скорость аккреции вещества на черную дыру, а также убедились в важной роли магнитного поля в ближайших окрестностях черной дыры в процессе формирования релятивистского джета.

- Канадские ученые методом эволюции в пробирке создали РНК-фермент (рибозим), способный устойчиво воспроизводить молекулы РНК после специфического распознавания их промотора. Это вносит вклад в поддержку гипотезы зарождения современной жизни на Земле на основе РНК. Концепцию мира РНК впервые сформулировали в 1962 году. Ее суть в том, что на заре эволюции первой сложной биомолекулой, способной к самовоспроизведению и катализу, была рибонуклеиновая кислота (РНК).

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Исследование, проведенное на трехмерной культуре легочных тканей человека, показывает, что от сигаретного дыма клетки легких страдают больше, чем от "электронного". В эксперименте сигаретный дым увеличивал частоту биения ресничек и приводил к высвобождению провоспалительных цитокинов. При воздействии аэрозоля вейпа таких изменений не наблюдалось.

- Биологи из Гарварда измерили эпигенетический возраст зародышей мыши и обнаружили, что после оплодотворения он снижается – то есть клетки становятся моложе – и достигает минимума через неделю развития. Примерно со второй недели развития у мыши возраст снова увеличивается. Именно в этот момент, по мнению исследователей, в организме начинаются процессы старения.

- Испанские ученые снабдили нанороботов ферментным двигателем и радиоизотопными метками, после чего пронаблюдали с помощью ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией), как они формируют организованный рой и равномерно распределяются в органе. Выяснилось, что в отличие от неактивных аналогов, они склонны самоорганизовываться в форму роя с равномерным распределением частиц.

- Несколько недель назад стали известны итоги фотоконкурса World Nature Photography Awards 2020. Самые красивые и интересные, по мнению сайта N+1, работы – в этой галерее.

- В 2020 году сезон гриппа в южном полушарии, судя по всему, не состоялся. В северном сейчас происходит будто бы то же самое. N+1 разбирался, при чем тут пандемия ковида и вернутся ли когда-нибудь грипп и ОРВИ к привычному расписанию.

N+1 Дайджест

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