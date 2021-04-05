Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Гены-зомби" в коре человеческого мозга, разгадка тайны гибели орланов на водохранилище в штате Арканзас, а также микророботы из клеток лягушек

Белоголовый орлан Фото: Eric Lutzens/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Комиссия ВОЗ, которая расследовала появление коронавируса в Китае, опубликовала первый официальный отчет. В нем говорится о том, как и где они собирали данные, на каких основаниях ранжировали версии происхождения вируса по степени вероятности и в каких направлениях собираются двигаться дальше. Члены Комиссии предлагают продолжать поиски первых пациентов с ковидом вне уханьского рынка морепродуктов и даже вне Китая. Поскольку однозначную картину появления коронавируса восстановить не удалось, эксперты отмечают, что ни одну из гипотез о происхождении SARS-CoV-2 они пока не готовы принять или отмести окончательно.

- Ученым удалось найти в человеческой коре "гены-зомби", экспрессия которых после смерти увеличивается и продолжается не меньше суток. Эти гены имеют отношение к вспомогательным клеткам мозга – в их функции входит реакция на повреждение нервной ткани. Активность этих генов достигает пика примерно через 12 часов после смерти и сохраняется на протяжении еще как минимум 12 часов.

- Ксеноботы из клеток лягушки научились передвигаться в пространстве, залечивать раны, "записывать" свой опыт и разгребать площадку от разбросанного учеными мусора. При помощи компьютерного алгоритма авторы показали, что как именно группа таких машин будет передвигаться, расчищая площадку, во многом зависит от формы ксеноботов. Хирургически придавая им различные формы, можно будет управлять процессом. В будущем авторы работы надеются научиться управлять роем таких роботов.

- После всего одного упражнения на эмпатию для инспекторов по условно-досрочному освобождению исследователи заметили снижение числа рецидивов среди их подопечных. Добровольцев просили выполнить упражнение на эмпатию длительностью 30 минут. По мнению ученых, этот эксперимент показывает, что психологические интервенции могут служить дешевым и простым инструментом для сокращения рецидивов.

- Климатолог Александр Чернокульский обьясняет, как на самом деле Гольфстрим влияет на климат Европы и может ли замедление этого течения хотя бы отчасти решить нашу проблему с потеплением.

- В этом материале рассказывается, как в 1990-х года биологи искали убийцу белоголовых орланов в Арканзасе и почему их выводы заставляют по-новому взглянуть на взаимоотношения человека и природы.

- 1 апреля отмечался Международный день птиц. В честь этого N+1 отобрал снимки этих замечательных созданий – здесь, например, андский скальный петушок, который не имеет отношения к куриным, алмазный фазан, который окрашен намного ярче самки и синеголовая райская птица с шапочкой на голове, напоминающей головной убор католических священников.