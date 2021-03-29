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Президент Египта сообщил о разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта сообщил о разблокировке Суэцкого канала
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Египта успешно завершили операцию по разблокированию Суэцкого канала, который ранее оказался перекрыт из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил в понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Сегодня египтянам удалось положить конец кризису с судном Ever Given в Суэцком канале, несмотря на множество технических трудностей, сопровождавших этот процесс", - написал он в твиттере.

При этом он поблагодарил всех жителей страны, принимавших участие в этой операции. Президент добавил, что теперь мировое сообщество может быть уверенно в беспрепятственной транспортировке грузов через Суэцкий канал.

Ранее глава управления канала Усама Рабийе заявлял, что примерно три с половиной дня уйдет на восстановление нормального пропускного режима через Суэцкий канал после того, как Ever Given удастся полностью вернуть на воду.

Между тем, региональные СМИ отмечали, что регулярное судоходство через канал может возобновиться уже в этот понедельник.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу во вторник на прошлой неделе. Судно, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.

Абдель Фаттах ас-Сиси Египет Суэцкий канал Ever Given

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