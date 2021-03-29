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Судно Ever Given направилось к озеру, где его осмотрят специалисты

Судно Ever Given направилось к озеру, где его осмотрят специалисты
Фото: Mahmoud Khaled/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник был снят с мели в Суэцком канале, направляется к Большому Горькому озеру, сообщают западные СМИ.

Ожидается, что когда судно дойдет до озера, расположенного между северной и южной частями канала, специалисты осмотрят контейнеровоз и определят, может ли он продолжить плавание.

Ряд СМИ подчеркивает, что движение судов по Суэцкому каналу, которое было заблокировано около недели, возобновляется.

Ранее в понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что власти страны успешно завершили операцию по разблокированию канала.

Глава управления канала Усама Рабийе заявлял, что примерно три с половиной дня уйдет на восстановление нормального пропускного режима через Суэцкий канал после того, как Ever Given удастся полностью вернуть на воду.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу во вторник, 23 марта. Судно, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.

Ever Given Суэцкий канал

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