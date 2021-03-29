ВОЗ увязала восстановление мировой экономики со справедливым распределением вакцин

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глобальная экономика, мировое транспортное сообщение не смогут восстановиться, если не удастся добиться честного распределения по странам вакцин от коронавируса COVID-19, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Несправедливое распределение вакцин - это не просто моральный позор, это самоубийственно с экономической и эпидемиологической точек зрения", - приводят западные СМИ его слова, сказанные во время онлайн-конференции по вопросам мировой вакцинации.

"Пока вирус продолжает циркулировать где-либо, а люди продолжат умирать, торговля и поездки останутся в дезорганизованном состоянии, а сроки экономического восстановления сдвинутся дальше", - объяснил глава ВОЗ.

При этом он указал на растущую каждый день разницу между количеством вакцинаций в богатых странах и их количеством, сделанным в рамках COVAX: это глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против коронавируса для всех стран, независимо от уровня доходов.

СМИ отмечают, что всего в мире произведены свыше 510 млн доз вакцин от коронавируса. При этом, по графику, к концу мая через программу COVAX с целью вакцинации населения разных стран должны поступить 238 млн доз. Пока что доставить в пункты назначения удалось лишь более 32 млн доз.

До сих пор 36 стран мира не получили ни единой дозы вакцин, но в 16 из этих государств в ближайшие две недели препараты должны поступить через COVAX, добавляют СМИ.