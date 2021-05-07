ВОЗ призвала фармкомпании предоставлять все данные о новых вакцинах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная коалиция органов по контролю за лекарствами (ICMRA) призвали фармацевтические компании предоставлять полные клинические данные обо всех новых медикаментах и вакцинах, сообщает ICMRA.

"Полнота информации бесценна. Неправильные решения регуляторов, основанные на выборочной или ненадежной информации, пагубно влияют на пациентов, которые получают этот препарат", - говорится в совместном заявлении ICMRA и ВОЗ. В этих организациях отмечают, что это стало особенно актуальным в условиях пандемии COVID-19.

Следует размещать в открытом доступе полные данные о клинических испытаниях, равно как и информацию, которую разработчики препаратов могут считать конфиденциальной, считают ICMRA и ВОЗ. При этом они признают существование "небольшого риска" злоупотребления публикуемыми данными, включая пиратство или сбор данных в коммерческих интересах.

По многим завершенным испытаниям на платформах для научных публикаций раскрываются только протоколы, а результаты публикуют лишь частично, либо вовсе не публикуют, или же предоставляют устаревшие данные, говорится в заявлении.