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США начали работу над созданием сертификатов о вакцинации от COVID-19

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Администрация Белого дома собирается создать паспорта о вакцинации от COVID-19, которые американцы смогут предоставлять в качестве доказательства о наличии прививки, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, инициативу в основном выдвигают подразделения Минздрава и социальных служб США, в том числе отдел информационных технологий в сфере здравоохранения.

Как сообщил один из источников, в марте Белый дом взял на себя роль координатора между агентствами, задействованными в разработке паспортов. Данный процесс возглавляет координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс. Отмечается, что в ближайшие дни Вашингтон распространит обновленную информацию по этому вопросу.

"Наша роль заключается в содействии тому, чтобы любые решения в этой области были простыми, свободными, открытыми, доступными людям как в цифровом варианте, так и на бумаге, а также разработанными с самого начала для защиты жизней людей", - заявил Зиентс в ходе брифинга 12 марта.

Представители администрации США сообщили, что перед ними стоит ряд задач, которые необходимо решить, - в частности, обеспечить конфиденциальность данных и справедливость в сфере медицинского обслуживания. В администрации хотят убедиться, что все американцы смогут получить документ, удостоверяющий прохождение вакцинации, но при этом установить системы, которые сложно будет взломать, и разработать такие паспорта, которые нельзя подделать.

Ожидается, что паспорта будут бесплатными, их можно будет получить, подав заявку в приложениях для смартфонов, которые будут отображать сканируемый код, похожий на посадочный талон авиакомпаний. Разработчики отметили, что американцы без доступа к смартфонам смогут их распечатать.

По данным The Washington Post, в этом месяце администрация Байдена получила как минимум 17 инициатив по вакцинационным паспортам. Среди организаций, выдвинувших свои предложения, - ВОЗ и компания IBM. Также над созданием подобных паспортов работает добровольное объединение Vaccination Credential Initiative.

Хроника коронавируса. Март.

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Джефф Зиентс США Коронавирус

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