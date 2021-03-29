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Байден ждет к середине апреля вакцинации 90% американцев

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сделать прививку от коронавируса к 19 апреля смогут 90% взрослого населения США, но борьба с пандемией еще не закончена, заявил президент США Джо Байден.

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"У нас прогресс в вакцинации, но число случаев (COVID-19) растет, и вирус все еще распространяется в слишком многих местах... Я рад сообщить, что по меньшей мере 90% жителей этой страны смогут сделать прививку к 19 апреля, всего через три недели, потому что у нас есть вакцина для значительного большинства взрослых", - сказал Байден.

Он добавил, что у 90% американцев к 19 апреля будет пункт вакцинации на расстоянии восьми километров от дома. Но это не повод расслабляться, отметил президент США.

"Мы все еще на войне со смертоносным вирусом... Около тысячи американцев в день все еще умирают от COVID-19", - напомнил Байден.

В январе он поставил цель сделать 100 млн прививок за первые сто дней на посту президента. Это значит, что в день в США должны были делать 1,5 млн прививок. Но страна опередила показатели. Свою цель американский президент достиг за 58 дней.

С начала пандемии в США заразились коронавирусом более 30 млн человек, более 559 тыс. умерли.

Джо Байден США COVID-19

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