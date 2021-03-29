Украина ожидает поставки 417 тыс. доз вакцин AstraZeneca и Pfizer

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в рамках программы COVAX в Украину ожидаются поставки 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer, вакцинация второй дозой начнется с конца мая, сообщается на сайте главы государства.

"Ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет", - цитирует Зеленского его пресс-служба по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Как сообщается, "Украина продолжает переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев".

В свою очередь, в министерстве здравоохранения сообщили, что "отныне уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время в Украине зафиксировано 316 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю Киев, на втором - Одесская область, на третьем - Львовская.

Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос введения "паспортов вакцинации". "Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза, и США, и Швейцарией, и Израилем – то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации", также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - сказал Зеленский.