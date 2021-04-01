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Апелляция признала законным приговор украинцу Марченко за шпионаж

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор гражданину Украины Александру Марченко, осужденному на десять лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", адвокаты которого защищали Марченко.

По словам адвоката Евгения Смирнова, защита настаивает, что совершение Марченко шпионажа не было доказано в суде и что решения по его делу будут обжалованы в кассационном порядке.

Краснодарский краевой суд 26 ноября 2020 года приговорил Марченко к десяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ).

По информации защиты украинца, ему было вменено намерение приобрести запчасти к зенитно-ракетным комплексам С-300.

Вину Марченко не признал.

Александр Марченко

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