Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Президент Пакистана после первой прививки заразился коронавирусом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом после первой дозы вакцины, сообщил он в твиттере.

"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Пусть Аллах помилует всех пострадавших от COVID-19. Сделал первую прививку вакциной, но антитела начинают вырабатываться после второй, которая была назначена на следующую неделю", - написал Алви.

Президент Пакистана сделал прививку вакциной китайской компании Sinopharm 15 марта. По данным компании, эффективность препарата через 28 дней после введения второй дозы составляет 79,34%.

Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Пакистан Ариф Алви коронавирус

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Третьяковка проведет крупные выставки Репина в Хельсинки и Париже

Третьяковка проведет крупные выставки Репина в Хельсинки и Париже

В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

Судно Ever Given направилось к озеру, где его осмотрят специалисты

Судно Ever Given направилось к озеру, где его осмотрят специалисты

Новым генсеком Amnesty International стала бывший спецдокладчик ООН

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Власти Кипра с 1 апреля официально разрешат въезд туристам из РФ

Ученые нашли самый токсичный белок SARS-CoV-2 и нейтрализующее его лекарство

Ученые нашли самый токсичный белок SARS-CoV-2 и нейтрализующее его лекарство

Президент Египта сообщил о разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта сообщил о разблокировке Суэцкого канала

Судно Ever Given почти полностью сняли с мели в Суэцком канале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');