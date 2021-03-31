Ульяновский медик заразился COVID-19 после второй дозы вакцины

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Ульяновской области женщина-медик, работавшая в "красной зоне" с коронавирусными больными, сама заразилась COVID-19 после двух доз вакцины, сообщила "Интерфаксу" главный эпидемиолог региона Фира Сайфутдинова.

По ее словам, после вакцинации у женщины заболели родители, она за ними ухаживала и сама заразилась коронавирусом на 20 день после второй дозы.

По словм Сайфутдиновой, болезнь прошла у медработника "очень легко - только пропало обоняние, через пару дней все восстановилось".

В ноябре 2020 года сообщалось, что медицинский сотрудник в Ульяновской области, привитый вакциной от коронавируса "Спутник V", заразился COVID-19 через семь дней после первой прививки "по причине не сформировавшегося иммунитета".