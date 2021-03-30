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США стремятся "оживить" стратегическое партнерство с Украиной

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе разговора с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком передал намерение "оживить" стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает Белый дом.

"Он (Салливан - ИФ) также заявил о приверженности администрации Байдена оживлению стратегического партнерства в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ, которые обеспечат справедливость, безопасность и процветание народа Украины", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что в разговоре Салливан подтвердил неизменную поддержку США "суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии".

США Джейк Салливан Андрей Ермак Белый дом

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