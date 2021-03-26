Стратегия военной безопасности Украины направлена на приобретение членства в НАТО

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Стратегия военной безопасности Украины, утверждённая 25 марта президентом Украины Владимиром Зеленским и Советом национальной безопасности и обороны Украины, предусматривает интеграцию в евроатлантическое пространство и приобретение членства в НАТО, сообщает пресс-служба президента.

"Главной целью Стратегии военной безопасности Украины является заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона Украины в рамках сдерживания, устойчивости и взаимодействия, обеспечивающая военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства… а также, способствующая интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО", - говорится в тексте документа, опубликованном вечером в четверг, 23 марта, в разделе "указы" на сайте главы государства.

Среди приоритетов также выделены дальнейшая интеграция в европейские структуры безопасности и прагматичное международное военное сотрудничество. Также в документе отмечается, что вступлению в североатлантический альянс поспособствует реформа в сфере оборонного сектора Украины.

Согласно Стратегии, определенные приоритеты будут реализованы путем завершения внедрения стандартов, принятых в вооруженных силах государств - членов НАТО: укрепление кадрового потенциала Вооруженных сил Украины, эффективное управление карьерным ростом личного состава и трансформация военной профессиональной культуры на основе евроатлантических принципов, формирование в соответствии с принципами НАТО системы объединенного руководства по подготовке и ведению комплексной обороны Украины.

Кроме того, среди задач присутствуют такие, как совершенствование планирования в сферах национальной безопасности и обороны, обеспечение практической направленности военного планирования и его согласование с процессом военного планирования НАТО; развитие по стандартам НАТО системы логистического обеспечения вооруженных сил Украины; наличие современного высокотехнологичного вооружения, специальной техники, которые обеспечат выполнение задач, в частности в операциях НАТО.