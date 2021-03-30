США планируют выдвинуть Ирану новое предложение по ядерной сделке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - США уже на этой неделе планируют выдвинуть Ирану новое предложение по ядерной сделке, чтобы начать переговоры, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"В предложении содержится просьба к Ирану прекратить некоторые виды своей ядерной деятельности, такие как работа над усовершенствованными центрифугами и обогащение урана до 20%, в обмен на некоторое смягчение экономических санкций США ", - сказал один из собеседников издания.

Он уточнил, что детали еще прорабатываются. Как отмечает газета, нет уверенности, что Иран примет эти условия.

Источники издания сообщили, что ранее в этом году Тегеран уже отклонил американское предложение, посчитав его неприемлемым, и сделал ответное предложение, которое на этот раз не приняли США. По данным одного из собеседников, ранее Вашингтон предложил Ирану предоставить доступ к части замороженных активов в обмен на прекращение Тегераном 20% обогащения урана. Но Иран отказался, предложив в свою очередь, приостановить обогащение урана на месяц в обмен на отмену всех американских санкций. США расценили это "скорее как дерзкий ответ, чем серьезное контрпредложение", отмечает издание.

Между тем, газета подчеркивает, что чиновники в обеих странах осознают, что если в течение следующих нескольких недель не произойдет никакого прорыва в ситуации с ядерным соглашением, то ждать новостей не стоит по крайней мере до сентября. Если сделку вообще удастся спасти. Отмечается, что американское предложение, которое должно быть выдвинуто на этой неделе, "направлено на то, чтобы попытаться начать разговор" между США и Ираном.

Собеседники издания подчеркнули, что США и Иран уже несколько недель обмениваются идеями о том, как начать переговоры, в основном используя посредников в Европе. Прямых переговоров между представителями двух стран не было.

В мае 2018 года США при президенте Дональде Трампе вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановили санкции в отношении Тегерана. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки до тех пор, пока санкции не будут отменены. Новая администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.

23 февраля в качестве очередного шага по сокращению своих обязательств Тегеран на три месяца приостановил выполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривал внезапные проверки инспекторами агентства ядерных объектов. Позже Иран предупредил, что вскоре пойдет дальше по пути отхода от обязательств по СВПД, если США не снимут санкции.