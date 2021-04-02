Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:44Заразились
на 02.04В России 4 563 056+8 792В мире 129 607 543+711 622

США примут участие в переговорах по иранской сделке в Вене

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон примет участие в дальнейших переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в Вене, однако прямых контактов между делегациями США и Ирана не предусмотрено, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источник.

Позже Соединенные Штаты подтвердили готовность участвовать во встрече по иранскому ядерному соглашению. "Пока еще рано что-то говорить, и мы не ожидаем немедленного прорыва, поскольку впереди нас ждут трудные переговоры. Но мы полагаем, что это здоровый шаг вперед", - сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс, слова которого приводят западные СМИ.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации США в свою очередь сообщил, что американские и иранские представители не будут встречаться напрямую, но делегация Вашингтона планирует встретиться с представителями других стран-участниц СВПД.

Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене, сообщил в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

"После сегодняшней встречи между Ираном и другими членами СВПД - Великобританией, Францией, Россией, Германией и Китаем - все стороны договорились о встрече в Вене во вторник, на сей раз в очном формате", - написал в твиттере журналист "Аль-Джазиры" Али Хашем.

По данным корреспондента тегеранской редакции телеканала NBC News Али Арузи, в МИД Ирана заявили, что встреча была серьезной, а обсуждения - прямолинейными.

В миреСША планируют выдвинуть Ирану новое предложение по ядерной сделкеЧитать подробнее

В свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча прошла в деловой атмосфере. "Виртуальная встреча совместной комиссии СВПД завершилась. Обсуждения велись в довольно деловой атмосфере, они продолжатся, - написал Ульянов в твиттере. - Создается впечатление, что мы на правильном пути, но этот путь будет нелегким и потребует интенсивных усилий. Кажется, что заинтересованные стороны готовы к этому".

Совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудила возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном.

Администрация президента Джо Байдена ранее заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

В госдепе отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках. "Формат нам непринципиален, - сказал на брифинге в начале марта представитель госдепа Нед Прайс. - Для нас принципиально, чтобы Иран не получил ядерное оружие".

США Иран

Новости по теме

Новости

Байден проведет телефонный разговор с Зеленским 2 апреля

Инвесторы вывели миллиард фунтов из фондов акций британских компаний в феврале

Более 200 судов ждут в очереди на проход через Суэцкий канал

Более 200 судов ждут в очереди на проход через Суэцкий канал
Пандемия коронавируса

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Египет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

Египет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

В Баку заявили о найденных в Карабахе обломках "Искандеров"

На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек

На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID в мире превысило 129,6 млн, число жертв - 2,82 млн

Пандемия коронавируса

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине

Что случилось этой ночью: пятница, 2 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');