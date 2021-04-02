США примут участие в переговорах по иранской сделке в Вене

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон примет участие в дальнейших переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в Вене, однако прямых контактов между делегациями США и Ирана не предусмотрено, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источник.

Позже Соединенные Штаты подтвердили готовность участвовать во встрече по иранскому ядерному соглашению. "Пока еще рано что-то говорить, и мы не ожидаем немедленного прорыва, поскольку впереди нас ждут трудные переговоры. Но мы полагаем, что это здоровый шаг вперед", - сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс, слова которого приводят западные СМИ.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации США в свою очередь сообщил, что американские и иранские представители не будут встречаться напрямую, но делегация Вашингтона планирует встретиться с представителями других стран-участниц СВПД.

Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене, сообщил в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

"После сегодняшней встречи между Ираном и другими членами СВПД - Великобританией, Францией, Россией, Германией и Китаем - все стороны договорились о встрече в Вене во вторник, на сей раз в очном формате", - написал в твиттере журналист "Аль-Джазиры" Али Хашем.

По данным корреспондента тегеранской редакции телеканала NBC News Али Арузи, в МИД Ирана заявили, что встреча была серьезной, а обсуждения - прямолинейными.

В свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча прошла в деловой атмосфере. "Виртуальная встреча совместной комиссии СВПД завершилась. Обсуждения велись в довольно деловой атмосфере, они продолжатся, - написал Ульянов в твиттере. - Создается впечатление, что мы на правильном пути, но этот путь будет нелегким и потребует интенсивных усилий. Кажется, что заинтересованные стороны готовы к этому".

Совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудила возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном.

Администрация президента Джо Байдена ранее заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

В госдепе отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках. "Формат нам непринципиален, - сказал на брифинге в начале марта представитель госдепа Нед Прайс. - Для нас принципиально, чтобы Иран не получил ядерное оружие".