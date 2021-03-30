США завершают подготовку к ответу на хакерскую атаку на SolarWinds

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Администрация США завершает подготовку к тому, чтобы ответить на взлом хакерами серверов техасской компании SolarWinds Corp, в причастности к которому обвиняют Россию, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы находимся на завершающей стадии этого процесса, варианты будут представлены на самом высоком уровне", - сказал Салливан в интервью Bloomberg News. "Это означает, что мы, в частности, должны устранить уязвимости федеральных сетей", - сказал советник президента США.

При этом он отметил, что варианты будут носить как "видимый", так и "невидимый" характер.

Хотя Салливан отказался вдаваться в подробности, "ответ США может включать санкции, высылку российских дипломатов, обвинения в адрес подозреваемых или какое-то скрытое кибервозмездие против России", отмечает агентство.

Ранее агентство Associated Press (AP), опросившее более десятка бывших и нынешних американских официальных лиц, сообщило, что хакеры благодаря взлому IT-компании SolarWinds получили данные учетных записей электронной почты, принадлежащей руководству министерства внутренней безопасности США. По данным AP, речь идет об и.о. главы министерства Чэде Вулфе, занимавшем пост с 2019 года по 11 января 2021 года, и о сотрудниках отдела кибербезопасности, в обязанности которых, в частности, входит отслеживание угроз США со стороны зарубежных государств.

"Взлом SolarWinds был триумфом для наших иностранных соперников и поражением для министерства внутренней безопасности", - заявлял сенатор Роб Портман, главный представитель Республиканской партии в комитете по внутренней безопасности Сената США.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.