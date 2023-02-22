Пентагон начал проверку сообщений об утечках с военного почтового сервера

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Командование специальных операций министерства обороны США (USSOCOM) начало расследование после сообщений об обнаружении сервера, с которого происходила утечка конфиденциальных электронных писем, сообщает The Hill.

Сервер был защищен в понедельник после того, как стало известно, что он был открыт в течение последних двух недель.

Представитель USSOCOM Кен Макгроу сообщил порталу TechCrunch во вторник, что нет никаких признаков того, что кто-то взломал информационные системы подразделения.

Согласно TechCrunch, ошибка в мерах безопасности оставила сервер без пароля. Таким образом, любой пользователь в Интернете мог получить доступ к данным через IP-адрес сервера.

По данным TechCrunch, на сервере размещались огромные объемы данных, которые содержали конфиденциальную информацию, включая личную информацию и информацию о состоянии здоровья федеральных служащих, имеющих доступ к секретным данным.