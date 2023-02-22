Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Пентагон начал проверку сообщений об утечках с военного почтового сервера

Пентагон начал проверку сообщений об утечках с военного почтового сервера
Фото: Uli Deck/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Командование специальных операций министерства обороны США (USSOCOM) начало расследование после сообщений об обнаружении сервера, с которого происходила утечка конфиденциальных электронных писем, сообщает The Hill.

Сервер был защищен в понедельник после того, как стало известно, что он был открыт в течение последних двух недель.

Представитель USSOCOM Кен Макгроу сообщил порталу TechCrunch во вторник, что нет никаких признаков того, что кто-то взломал информационные системы подразделения.

Согласно TechCrunch, ошибка в мерах безопасности оставила сервер без пароля. Таким образом, любой пользователь в Интернете мог получить доступ к данным через IP-адрес сервера.

По данным TechCrunch, на сервере размещались огромные объемы данных, которые содержали конфиденциальную информацию, включая личную информацию и информацию о состоянии здоровья федеральных служащих, имеющих доступ к секретным данным.

США Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Землетрясение в Турции и Сирии

Число пострадавших при новом землетрясении в Турции увеличилось до 562 человек

Число пострадавших при новом землетрясении в Турции увеличилось до 562 человек

Freeport LNG получила разрешение на запуск двух СПГ-линий

Freeport LNG получила разрешение на запуск двух СПГ-линий

Что произошло за день: вторник, 21 февраля

Байден заверил, что Запад не планировал нападать на Россию

Байден заверил, что Запад не планировал нападать на Россию

Байден и Дуда обсудили в Варшаве поддержку Украины и усиление НАТО

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга
Землетрясение в Турции и Сирии

В результате землетрясения в Турции погибли более 42 тыс. человек

Новый премьер Молдавии высказался за вывод российских войск из Приднестровья

Новый премьер Молдавии высказался за вывод российских войск из Приднестровья

Сообщения о возможных планах Китая поставлять оружие России обеспокоили НАТО

Сообщения о возможных планах Китая поставлять оружие России обеспокоили НАТО
Послание президента - 2023

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });