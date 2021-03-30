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СБУ провела обыски у руководства "Украинского выбора" Медведчука

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины во вторник провела обыски у представителей общественной организации "Украинский выбор".

Как сообщает пресс-служба СБУ, у руководства и представителей организации "Украинский выбор" было проведено 20 обысков. Следственные действия происходили в более 10 регионах страны, изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.

В сообщении на сайте СБУ отмечается, что проверяется информация о содействии со стороны членов этой организации проведению референдума 2014 года в Крыму.

Ранее сотрудники украинских правоохранительных органов сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1. ст.111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины) трем руководителям инициативных групп "Украинского выбора".

В свою очередь пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на своем сайте сообщила, что 30 марта представители СБУ и Офиса генпрокурора провели 12 обысков у членов ОПЗЖ и активистов "Украинского выбора" в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской областях и Киеве.

В партии следственные действия назвали незаконными.

25 марта СБУ провела обыски в офисах "Украинского выбора", лидером которого является Виктор Медведчук. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Медведчук - народный депутат, член фракции ОПЗЖ.

Украинский выбор - Право народа Украина Виктор Медведчук СБУ Крым

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