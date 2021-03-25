СБУ пришла с обысками в офисы движения Медведчука

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Следственные действия проходят в Киеве и Днепре", - отметил собеседник агентства.

По его словам, центральный офис движения координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ.

Позже на сайте СБУ появилось сообщение о том, что следователи спецслужбы "продолжают досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации "Украинский выбор", которые "обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе".

"Установлено, что участники ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - говорится в сообщении.

По версии СБУ, участники "Самообороны Крыма" незаконно преследовали украинских активистов, захватывали административные здания органов власти Украины.

По данным спецслужбы, во время досудебного расследования следователи СБУ получили доказательства, что руководство и представители общественной организации участвовали в организации и проведении референдума и выборов в Крыму.

В СБУ также заявили, что организаторы "Украинского выбора" "имитировали ликвидацию" 210 крымских ячеек, однако никаких документов в Минюст подавали, а сама организация "продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины" до 2017 года, когда прекращение ее деятельности на полуострове было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством.

"По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым", - отмечают в спецслужбе.

Следователи СБУ проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст.111 (государственная измена) УК.

Медведчук - народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Крым после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.