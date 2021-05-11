У украинского политика Медведчука начался обыск
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в доме депутата парламента, лидера движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.
"Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБУ.
Как уточнил агентству источник, обыски проходят в нескольких местах.
25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Медведчук, сообщал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
По его словам, есть основания считать, что руководство "Украинского выбора", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в Крыму, "несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове".
26 марта украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".