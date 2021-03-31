Текхомитет ОПЕК+ понизил оценку роста спроса на нефть в 2021 г. на 0,3 млн б/с

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Технический комитет ОПЕК+ согласился понизить оценку по спросу на нефть в 2021 году, сигнализируя более негативное видение рынка, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

В середине марта ОПЕК выпустил отчет, где повысил оценку роста спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. баррелей в сутки, ожидая, что спрос на нефть вырастет на 5,89 млн б/с - до 96,27 млн б/с.

Эксперты техкомитета теперь оценивают, что мировой спрос на нефть вырастет лишь на 5,6 млн б/с, сообщили делегаты.

ОПЕК+ "с обеспокоенностью отметила, что, несмотря на ускорение темпов внедрения вакцинации, во всем мире растет число подтвержденных случаев заражения COVID-19, при этом во многих регионах вновь вводятся меры изоляции и ограничения на поездки", пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

Снижение наиболее заметно в период с апреля по июнь, когда потребление теперь видится в среднем на 1 млн б/с ниже, чем предполагалось ранее.

Заседание министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), которое изначально было назначено на 17:00, перенесено на 18:30, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.