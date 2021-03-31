Канцлер Австрии допустил скорую закупку страной "Спутника V"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Австрия скоро может закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, его цитирует издание Kurier.

По словам Курца, "на пути до приобретения "Спутника V" остались последние метры".

Россия предлагает Австрии миллион доз вакцины: 300 тысяч - в апреле, 500 тысяч - в мае и 200 тысяч доз - в начале июня. Решение о покупке пока не принято, пишет издание.

В начале марта Курц провел встречу с Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ответственного за международное производство и поставки "Спутника V". Дмитриев и Курц обсуждали вопрос применения российской вакцины в Австрии, уточнял посол России в этой стране Дмитрий Любинский. Австрию интересует закупка "Спутника V" и сотрудничество в его производстве, говорил тогда Курц.