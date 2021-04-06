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Переговоры о покупке "Спутника V" Австрией вошли в финальную стадию

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры о возможной покупке Веной российской вакцины от коронавируса "Спутник V" находятся в финальной стадии, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Остались последние детали", - цитирует его информагентство Apa во вторник.

По словам канцлера, есть шансы на то, что Австрия получит вакцину в приоритетном порядке.

В начале марта Курц провел встречу с Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ответственного за международное производство и поставки вакцины "Спутник V". Дмитриев и Курц обсуждали вопрос применения "Спутника V" в Австрии, уточнял посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Австрию интересует закупка российской вакцины и сотрудничество в его производстве, говорил тогда Курц.

Австрия Спутник V РФПИ коронавирус

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