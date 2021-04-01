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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
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Треть перенесших COVID британцев в последующие месяцы вновь были госпитализированы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Около трети британцев, прошедших лечение от COVID-19 в больницах, в течение четырех последующих месяцев были вновь госпитализированы из-за осложнений, некоторые скончались, свидетельствуют данные исследования британских врачей.

Так, эксперты из Университетского колледжа Лондона, Бюро национальной статистики и Лейстерского университета выяснили, что спустя примерно 140 дней наблюдений почти треть пациентов, переболевших COVID-19, вновь поступили в больницы, а примерно каждый восьмой скончался. Эти показатели, по данным ученых, значительно выше показателей среди участников контрольной группы населения в целом.

"Это вызывает обеспокоенность, нам нужно отнестись к этому серьезно", - цитирует The Guardian слова Амитавы Банерджи из Университетского колледжа Лондона.

Исследование показало, что сама инфекция может вызвать болезни сердца, диабет и респираторные заболевания. По словам Банерджи, исходя из данных результатов, необходимо "наблюдать за пациентами, перенесшими коронавирус, чтобы выявить поражение органов на ранней стадии".

"До сих пор мы были склонны рассматривать болезни сердца, почек и диабет как факторы риска для пациентов с COVID, но это также и осложнения после заболевания COVID", - сказал Банерджи.

Таким образом, ученые выяснили, что среди бывших пациентов с COVID-19 увеличилось количество новых диагнозов респираторных и сердечных заболеваний, а также диабета. Уточняется, что частота полиорганной дисфункции после выписки выше среди пациентов в возрасте до 70 лет по сравнению с теми, кто старше 70 лет. Кроме того, чаще проблемы обнаруживают среди этнических меньшинств, чем среди белого населения.

"Повышение риска (заболеваний) не ограничивалось пожилыми людьми и не было одинаковым для разных национальностей. Диагностика, лечение и профилактика пост-ковидного синдрома требуют комплексных подходов, а не (лечения) конкретных органов или заболеваний, и необходимы срочные исследования для установления факторов риска. Наши результаты показывают, что долгосрочное бремя заболеваемости, связанной с COVID-19, для больниц и более крупных систем здравоохранения может быть значительным", - пишут авторы исследования в британском медицинском журнале The BMJ.

Необъяснимые симптомы, которые отмечаются у заразившихся коронавирусом на протяжении более четырех месяцев, часто называют "долгосрочным ковидом" или "пост-ковидным синдромом". Отмечается, что врачи все еще изучают характер долгосрочного повреждения внутренних органов, которое могла вызвать коронавирусная инфекция.

По данным издания The Guardian, исследователи в рамках работы сравнили медицинские данные около 48 тыс. выписанных из больниц до 31 августа 2020 года пациентов с коронавирусом с данными контрольной группы.

Их данные использовали для отслеживания показателей повторной госпитализации, смертей и диагнозов по ряду респираторных, сердечных, почечных, печеночных и метаболических заболеваний, таких как диабет.

Хроника коронавируса. Март.

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