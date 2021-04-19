Переболевших COVID-19 британцев ученые повторно заразят коронавирусом

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Оксфордского университета проведут исследование повторных случаев заражения коронавирусом на молодых людях, участникам заплатят по 5000 фунтов ($6925,5), сообщает Sky News.

В эксперименте будут участвовать люди в возрасте от 18 до 30 лет, уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Их намеренно подвергнут повторному контакту с вирусом, изолируют на 17 суток и будут наблюдать за реакцией их иммунной системы и, при необходимости, лечить.

Исследователи собираются выяснить, насколько и в каких случаях после перенесенного COVID-19 возникший иммунитет защищает от повторного заражения, а также какого количества вирусов достаточно для заражения.

Исследование, проведенное в США, показалось, что 10% молодых людей, переболевших коронавирусной инфекцией, заболевали повторно.

В марте The Lancet опубликовал результаты исследования, которые свидетельствовали, что люди старше 65 лет, переболевшие COVID-19, имеют больше шансов повторно заразиться коронавирусом, чем более молодые. Согласно ему, защита в общей популяции от повторного заражения COVID-19 составляет 80% и выше у тех, кто моложе 65 лет.