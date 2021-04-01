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РФПИ и китайская TopRidge Pharma произведут "Спутник V" на 50 млн чел.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания TopRidge Pharma произведут вакцину "Спутник V" для 50 млн человек, говорится в сообщении РФПИ.

"РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding, одной из ведущих компаний на фармацевтическом рынке Китая), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - сообщает РФПИ.

В релизе говорится, что "произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек".

РФПИ и TopRidge Pharma также будут сотрудничать для регистрации и дальнейшего продвижения вакцины в Китае, отмечают в фонде.

TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов.

РФПИ Спутник V Китай

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