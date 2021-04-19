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РФПИ договорился о производстве "Спутника V" с еще одной компанией из КНР

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания Hualan Biological Bacterin Inc. объявили о производстве в Китае вакцин "Спутник V" для 50 млн человек, сообщает в понедельник пресс-служба фонда.

"РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc., одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае), объявляют о соглашении по производству в КНР более 100 млн доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек".

В начале апреля сообщалось, что РФПИ договорился о производстве "Спутника V" с китайской компанией TopRidge Pharma. В конце марта аналогичное соглашение было заключено с Shenzhen Yuanxing Gene-tech.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек.

Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Hualan Biological Bacterin РФПИ Коронавирус Китай Спутник V

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