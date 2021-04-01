Ford прервет выпуск грузовиков на двух заводах из-за дефицита чипов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor сообщил, что приостановит производство грузовиков на двух заводах в США из-за недостатка полупроводников.

На две недели будет остановлен завод Ford в Дирборне (Мичиган), а завод в Канзас-Сити встанет на неделю с 3 апреля.

Ford планирует приостановить производство или отменить запланированную сверхурочную работу еще на нескольких предприятиях в Северной Америке из-за нехватки чипов.

В феврале автопроизводитель заявил о планах сократить выпуск пикапов F-150, которые являются наиболее продаваемыми в США и самыми прибыльными для компании, из-за дефицита полупроводников. По оценке компании, ее скорректированная EBIT может снизиться на $1-2,5 млрд в случае сохранения дефицита и во втором квартале 2021 года.

Ford в среду подтвердил этот прогноз, добавив, что представит обновленную оценку финансовых последствий нехватки чипов вместе с публикацией отчетности 28 апреля.

Работники заводов, которые приостанавливают работу, будут отправлены в вынужденные отпуска, заявила представитель Ford.