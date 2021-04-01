Британский штамм коронавируса обнаружили во всех областях Украины

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о распространении британского штамма коронавируса по всем регионам страны и появлении южноафриканского штамма в двух областях.

"Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины... Во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

По словам руководителя ведомства, эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и "меняют нынешнюю картину".